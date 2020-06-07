أخبار مصر | تركيب بوابتي تعقيم بمقر نقابة المحامين والنادي النهري بالمعادي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 06:36 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيب بوابتي تعقيم بمقر نقابة المحامين والنادي النهري بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت نقابة المحامين، اليوم الأحد، بتركيب بوابتي تعقيم بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، والنادي النهري للمحامين في المعادي.

وتهدف البوابتان لتعقيم العاملين والمترددين على مقر النقابة والنادي، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها النقابة، ولجنة طوارئ مكافحة فيروس كورونا المشكلة بقرار من النقيب العام رجائي عطية.

وأكدت النقابة في بيان لها اليوم الأحد أن ارتداء الكمامة شرطا للتردد على النقابة والنادي النهري، اتساقا مع الإجراءات الوقائية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت وزارة الدفاع وافقت على طلب النقابة بشأن توريد كمامات ومطهرات لمواجهة الوباء.

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