شكرا لقرائتكم خبر عن «توفير أدوات تعقيم».. طارق شوقي يوضح خطة الوزارة لتأمين الامتحانات من مخاطر كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن هناك تعاون كامل بين جميع مؤسسات الدولة لإجراء امتحانات الثانوية العامة لحماية الطلاب من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وأضاف شوقي، خلال المؤتمر الصحفي المباشر، أن «هذا الامتحان هام لأنه يحدد مستقبل أبنائنا الطلاب»، مؤكدا أن الدولة تسعى لأن يتم الامتحان بأقل قدر من القلق.

وأضاف «يتم تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحان، وتعقيم الكنترولات وأماكن مقدري الدرجات يوميا، وكذلك تعقيم ورق الامتحانات وصناديق نقل الأسئلة».

وتابع «سيتم تسليم الطلاب كافة أدوات التعقيم من كمامات وماسكات للرأس والقدم ومطهرات، وسيتم قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجنة من خلال طابور بمسافة تباعد 2 متر».

ويضيف «شوقي»: «كما تم تقليل عدد الطلاب باللجنة إلى 14 طالب فقط بدلا من 22 وبلغ عدد اللجان 56 ألفا و600 لجنة خاصة بامتحانات الثانوية العامة، وهو رقم ضخم بسبب أننا وسعنا المسافات على مستوى الجمهورية».

وتابع: «الدولة وفرت 17 ألف كاشف حراري وسيتم توزيع 33 مليون كمامة وكميات من المطهرات ومواد التعقيم».

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وأكد شوقي منع التجمعات داخل اللجان ومنع تجمع أولياء الأمور خارجها.