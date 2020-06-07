شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بالتوسع في تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة المالية لتطوير وميكنة منظومة الضرائب، وتسوية المنازعات الضريبية وتطبيق آليات التحصيل الإلكتروني. ووجه الرئيس بالتوسع في تطبيق الميكنة لأنشاء قواعد بيانات دقيقة تدعم مبدأ الحوكمة وصون موارد الدولة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 32,612

تعافي 8,538

وفيات 1,198

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