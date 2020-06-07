شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مليون ونصف كمامة مجهولة المصدر في مصنع غير مرخص بالعبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ضبطت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع شرطة المسطحات مصنع بدون ترخيص وبداخله 1.5 مليون كمامة وواقي طبي مجهولة المصدر، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار «كورونا». وقامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بإستهداف مصنع غير مرخص للمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العبور لقيامه بتصنيع وإنتاج الكمامات الطبية باستخدام خامات مجهولة المصدر، وتم ضبط المدير المسؤول وضبط بداخل المصنع 1500000 كمامة وواقي طبي مصنعة من مواد مجهولة المصدر. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 32,612

تعافي 8,538

وفيات 1,198

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