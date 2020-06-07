شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «بنها التعليمي» تناشد المواطنيين بمساعدة الأطقم الطبية والالتزام بمنع الزيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت الدكتورة أميمة محمود خليفة، مدير مستشفى بنها العام، على واقعة تعد بعض المترددين على المستشفى، على الطاقم الطبي لرغبتهم في الزيارات والانتشار داخل المستشفى.

وقالت إن الفريق الطبي يعاني كثيرًا بجانب محاربة وباء كورونا المستجد، وذلك لقلة الوعي، فالمرضى مازالوا يصرون على دخول المستشفى والزيارات العادية والتكدس داخلها دون مراعاة أنها تم تحويلها لمستشفى حجر صحي.

وناشدت «خليفة» في تصريح لها، اليوم الأحد، المواطنيين بمساعدة الأطقم الطبية والالتزام بالتعليمات الخاصة بمنع الزيارات وإحضار الأطعمة والتواجد داخل المستشفى حرصًا على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفى.

وأكدت «خليفة» على توافر جميع المستلزمات الطبية للأطقم الطبية، مُشيرة إلى أنه حتى الآن تم صرف ربع الكمية الموجودة بالمخزن فقط، مُؤكدة أن بابها مفتوح، وهي في مقدمة الصفوف للأطقم الطبية للقيام بدورهم الوطني في مكافحة فيروس كورونا.

كانت مستشفى بنها العام تعرضت، أمس السبت، لتعدي بعض مترددين المستشفى على طاقهما الطبي رغبة منهم في الدخول عنوة إلى أقسام المستشفى والزيارات للمرضى المحتجزين داخلها دون الالتزام بإجراءات تحويل المستشفى إلى عزل لمصابي فيروس كورونا.

وتداولت وسائل التواصل الإجتماعي بعض الاستغاثات من الأطباء بالمستشفى، جاء فيها «اللي بيحصل دلوقتي في المستشفى مهزلة.. الاستقبال مليان ناس فوق بعضها.. مفيش تنظيم ومفيش أمن، واستقبلنا فوق الـ300 حالة في 6 ساعات، الناس دخلت ضربت الدكاترة في الاستقبال، وشدو الماسكات من على وشنا».

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