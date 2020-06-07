شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام «المستشفيات الجامعية»: الدول سيطرت على الفيروس بالكمامات وليس بالحظر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية، إن الدول التي تفشى فيها فيروس كورونا سيطرت عليه بالكمامات والماسكات، وليس بإجراءات الحظر، وأضاف خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن اليابان على سبيل المثال تعتبر من أقل الدول في عدد الإصابات والوفيات، وذلك نتيجة انتشار ثقافة ارتداء الماسكات بها.

وتابع: «منظمة الصحة العالمية أوصت في بداية الأزمة بأن يكون ارتداء الماسكات داخل المستشفيات فقط، ولكن آخر تحديث لتوصيتها أثبت أهمية ارتداء الماسكات بالشارع أيضًا، وبالتالي يمكن السيطرة على الفيروس من خلال ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي».

وقال: «لو أجرينا مسح عشوائي هيطلع ناس إيجابي بفيروس كورونا ومش حاسين، وعملنا بالفعل مسح في قطاعات ولقينا ناس عندها إيجابي ومش حاسين، وحتى الآن لم يصل العالم لعلاج، وما يتم بعض العلاجات التي تتعامل مع الأعراض فقط».