شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستقبل وكيل المالية الجديد.. ويؤكد على أهمية ترشيد الإنفاق الحكومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمكتبه بالديوان العام، حسن عبدالحميد وكيل وزارة المالية الجديد، لتهنئته بمهام منصبه الجديد، داخل محافظة الشرقية، متمنياً له التوفيق، وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء داخل المديرية المالية.

واطلع المحافظ على خطة عمل المديرية المالية، خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على ضرورة الإستمرار في ضبط السياسات المالية، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتنسيق الموازنات العامة، لتعظيم موارد الدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد «غراب»، على أهمية التعاون والتنسيق بين المديرية المالية، وجميع الجهات المعنية، والمديريات الخدمية، والهيئات، لتذليل كافة العقبات المتعلقة بالشؤون المالية، لتسريع وتيرة العمل، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

من جانبه أوضح حسن عبدالحميد، وكيل وزارة المالية بالشرقية، أنه تم وضع خطة عمل للإرتقاء بمستوي أداء العاملين بالمنظومة الإدارية، بالمديرية المالية، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية للمراقبين الماليين، بالإضافة إلى رصد السلبيات والعمل على إيجاد حلول حقيقية لها لتحسين مستوي العمل.