شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تجهيز مبنى العزل المخصص للمصابين في جامعة سوهاج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأحد، مبنى الأورام بالمستشفي الجامعي المخصص كمستشفى عزل لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والأطقم الطبية، والعاملين، بالجامعة، الذين يثبت إصابتهم بفيروس «كورونا المستجد».

وأوضح رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، أنه جولته التفقدية داخل المبنى، استهدفت الوقوف على مدى جاهزيته لاستقبال المصابين، وكذلك سرعة توفير كافة المتطلبات الضرورية لذلك، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير الإحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الفرق الطبية، وكافة العاملين، لافتا إلى أن تخصيص المبنى لعزل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، يأتى في إطار خطة الدولة للتعامل مع تطورات انتشار فيروس كورونا، واستكمالا للدور الذي تقوم به المستشفى الجامعي للمساهمة في مواجهة الأزمة.

الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج يتفقد تجهيز المبنى المخصص لعزل المصابين من الجامعة بفيروس كورونا

الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج يتفقد تجهيز المبنى المخصص لعزل المصابين من الجامعة بفيروس كورونا

من جانبه قال الدكتور حسان النعمانى، عميد كلية الطب بالجامعة، إن المبني الذي تم تخصيصه للعزل، هو مبنى منفصل تماما عن باقي مباني المستشفي، ويتكون من 5 طوابق بطاقه 100 سرير، حيث تم تجهيزه ودعمه بالمستلزمات الطبية، والأقسام الخدمية لعلاج المصابين.

فيما أوضح الدكتور حمدي سعد، مدير المستشفى الجامعي، أنه تم تخصيص الطابق الأول والثالث علوي، داخل المبنى للمرضى، حيث يتضمن ٣ أسرة عناية مركزة، و٣ أسرة عناية متوسطة، إلى جانب ١٩ سرير، للحالات ذات الأعراض البسيطة والمتوسطة، من المصابين، كما تم دعم المبني بأجهزة الأشعة، ومعامل التحاليل اللازمة، وجهاز Pcr، فضلا عن تجهيز ١٢ غرفة بالطابق الرابع لإقامة الطاقم الطبي.