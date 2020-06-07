شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: استقبال ٥٥ شكوي عبر «واتس أب» من متضرري كورونا حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه حتى اليوم الأحد، تم استقبال 55 شكوى من المواطنين، عبر رقم الواتس آب، والمخصص لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين، من إمتناع مستشفيات العزل الصحي، عن إستقبالهم لتلقي العلاج اللازم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع الشكاوى الواردة فورا، وفقا لآلية العمل المحددة.

وأوضح المحافظ أن الشكاوى الواردة تضمنت 4 شكاوي من المواطنين بخصوص عدم دخول مستشفيات «الجامعة بالزقازيق- أولاد صقر- العاشر من رمضان» لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتلقي العلاج، و51 شكوي وإستفسار عن الأعراض التي تظهر في حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف محافظ الشرقية، أن آليه التواصل مع الشكاوي الواردة عبر الواتس آب تتم من خلال متابعة دقيقة من فريق عمل بغرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام، يقوم بالإتصال الفوري بمسؤولي إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة للتواصل مع المواطنين أصحاب الشكوي، واتخاذ اللازم لفتح المستشفيات أمامهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة للتعامل مع الفيروس، والرد على استفساراتهم.

كانت محافظة الشرقية، أعلنت عن تخصيص رقم واتس آب 01550010070 بالإضافة إلى الخط الساخن 16528 لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والموقع الالكتروني www.sharkia.gov.eg لتلقي شكاوي المواطنين بشأن جائحة كورونا، والتواصل الفوري مع الجهات المعنيه لمتابعه الشكاوي الواردة وحلها فورا.