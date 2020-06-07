شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على موازنة «الزراعة».. وممثلو الوزارة يطالبون بزيادة 100 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، على موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١.

جاء دلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة وبحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والتنمية المحلية والمالية والتخطيط، ومن بينهم رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس قطاع الارشاد الزراعي ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع الشؤون المالية، وومدير عام الموازنة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وممثل قطاع التخطيط والتنمية الريفية بوزارة التنمية المحلية.

وأشاد ممثلي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بزيادة التقديرات المالية للعام المالي الجديد المدرجة للوزارة مقارنة بالاعتمادات المالية للعام الماضي بنحو ٦٠% لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية ضمن الأهداف الاستراتيجية لبرامج التنمية المستدامة.

وطالب ممثلي وزارة الزراعة، بزيادة الاعتمادات الاستثمارية لتمويل مشروع التحول الرقمي بنحو ١٠٠ مليون جنيه لتقديم الخدمات الزراعية للزراعة الكترونيا، وكذلك زيادة الاستثمارات المقدرة لقطاع الخدمات البيطرية لدعم مشروعي التحسن الوراثي والتلقيح الصناعي كمرحلة أولى.

كما طالبوا بزيادة الاعتمادات المدرجة لبرامج الإحلال والتجديد لمعظم الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية إلى نحو ٣٠٠ مليون جنيه.، وزيادة الاعتمادات المالية لتمويل ودعم قناه مصر الزراعية لدورها في حل مشكلات الارشاد الزراعى، وكذلك طالبوا بدعم برامج إنتاج تقاوي الخضر وإنتاج تقاوي البطاطس.

فيما أعلنت لجنة الزراعة موافقتها على مشروع الموازنة فيما يخص قطاع الزراعة، وأنها ستعد توصياتها بشأن تلك المطالبات والموازنة لرفعها إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، لضمها في التقرير العام الذي سيعرض على المجلس بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.

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وأشاد «الحصري»، بالزيادة الواردة في موازنة العام المالي 20٢٠ /21 ٢٠، مؤكدا أن ذلك يدل على اهتمام الدولة والقيادة السياسية بقطاع الزراعة والهيئات التابعة له، وبالتالي الزراع والعاملين بهذا القطاع، مشيرا إلى أهمية ذلك الدعم في تلك الفترة التي نحتاج فيها إلى تعظيم انتاجنا الزراعي.