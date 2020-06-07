شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 28 حالة جديدة من مستشفيات العزل في الشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج ٢٨ حالة شفاء جديدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، من مستشفيات العزل بالمحافظة.

وأشار إلى أنه تم خروج ٩ حالات للمرة الأولى من مستشفى السعديين، و١٠ حالات من مستشفى ههيا، وحالة من مستشفى الصوفية المركزي، بالإضافة إلى ٤ حالات من مستشفى العزل بفاقوس، و٤ حالات أخرى من مستشفى الصدر، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى ١٨٧ حالة بالمحافظة حتى الآن، منهم ١٠٦ حالة بعزل الزقازيق، و١٧ حالة بالصدر، و٢٦ حالة بعزل فاقوس، و٣ حالات بحميات الزقازيق، وحالتين بحميات فاقوس، و٦ حالات بمستشفى كفر صقر، وحالات ٧ بمستشفى الإبراهيمية، و٩ حالات بمستشفى السعديين، و١٠ بمستشفى ههيا، وحالة بمستشفى الصوفية المركزي.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مُضيفًا بأنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.

تعافي وخروج 28 حالة جديدة من مستشفيات العزل بالشرقية

تعافي وخروج 28 حالة جديدة من مستشفيات العزل بالشرقية

تعافي وخروج 28 حالة جديدة من مستشفيات العزل بالشرقية

تعافي وخروج 28 حالة جديدة من مستشفيات العزل بالشرقية