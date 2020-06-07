شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران» تعلن مد جسر جوي لإعادة 3300 مصري عالقين بالأردن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الطيران المدني قبل قليل، مد جسرها الجوي للمملكة الأردنية الهاشمية، بتسيير 16 رحلة لنقل المصريين العالقين في عمان بالأردن، وذلك بداية من 14 يونيو الحالي وحتى 20 من الشهر ذاته.
وكشفت الوزارة خلال بيان لها، عن أنّ الرحلات تقل نحو 3300 راكب مصري عالقين هناك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وجميع الرحلات ستتم بمعرفة شركتي مصر للطيران وإير كايرو للطيران.
كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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