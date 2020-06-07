شكرا لقرائتكم خبر عن تحدثا عن «إعلان القاهرة».. السيسي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول تطورات القضية الليبية في ضوء المستجدات الأخيرة، وحرص رئيس الوزراء الإيطالي على تبادل وجهات النظر مع الرئيس في عقب إطلاق مبادرة «إعلان القاهرة» تحت الرعاية المصرية لحل الأزمة في ليبيا.