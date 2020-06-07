شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مقر نقابة المهندسين ببنها لظهور حالتين مصابتين بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس مصطفي مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية، غلق المقر الرئيسي لنقابة المهندسين ببنها لمدة أسبوع، بسبب ظهور حالتين للإصابة بكورونا في صفوف العاملين بالنقابة، مشيرًا أنه سيتم اتخاذ كافة إجراءات تعقيم مبنى النقابة.

وأوضح المهندس مينا نظمي، أمين عام النقابة، أنه تم التأكد من إصابة موظفان والاشتباه في إصابة ثالث، مشيرًا إلى أن النقابة ستتكفل بعلاجهما، وسيتم تطهير مبنى النقابة والزام الموظفين بالعزل المنزلي، وإذا لم تظهر أي أعراض ستستأنف العمل بالنقابة بعد الأسبوع.