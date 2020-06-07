شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: حركة التكليف الجديدة وراء «زحام» إدارة العلاج الحر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس إدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة، عن حقيقة الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أفادت بوجود زحام شديد أمام إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان مع عدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.
وقالت في تصريحات لها، اليوم الأحد، إنّ التزاحم نتيجة للإعلان عن حركة التكليف الجديدة، بعد فتح باب السجل المدني، إذ إنّه من بين إجراءات الترخيص، تقديم فيش ضمن أوراق التقديم للحاق بباب التكليف.
وأكدت توجيه المتقدمين بزيارة مقر النقابة التابعة لها سواء كانت التمريض أو العلاج الطبيعي أو غيرها من التخصصات، وتوجيه القادمين من الأقاليم بتقديم أوراقهم في مقر النقابة الفرعية التابع لها، لافتة إلى التنسيق مع النقابات بالمحافظات لاستلام ملفات المتقدمين وإرسالها مع مندوب واحد لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وتحصيل مبلغ التقديم بشكل مجمع ودفعها في إيصال واحد.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
32,612
-
تعافي
8,538
-
وفيات
1,198
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: حركة التكليف الجديدة وراء «زحام» إدارة العلاج الحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.