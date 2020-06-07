شكرا لقرائتكم خبر عن ٦٠٠ فيديو في «يموت جسمي ..ويعيش اسمي» في شباب القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، الأحد، ٦٠٠ فيديو حتى الآن، من المشاركين في المسابقة الفنية للطلائع «يموت جسمي ويعيش اسمي» وتمثلت في المجالات الفنية «الغناء والتمثيل والشعر والرسم».

المسابقة مستوحاه من قصة مسلسل «الاختيار» والتى تجسد قصة البطل الشهيد أحمد المنسي، قائد «الكتيبة ١٠٣»، صاعقة وابطال كمين مربع البرث بسيناء، تهدف المسابقة إلى غرس حب الوطن والانتماء له في نفوس النشئ في وقت مبكر، بتعزيز الشعور بشرف الانتماء إلى الوطن وتصحيح المفاهيم لدي النشئ لحثهم على حب الوطن وعدم الانسياق وراء شعارات كاذبة.

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ستقدم الجوائز لافضل خمس فيديوهات بكل مجال بإجمالي 20 جائزة لجميع مجالات التسابق وجائزة خاصة للفيديو صاحب الأعلى لايك وشير عبر صفحتها على الفيس بوك.

وتقام المسابقة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، بإشراف الأستاذ هاني جميل مدير إدارة الطلائع بالمديرية.