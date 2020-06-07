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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير وتدبيش ترعة المريوطية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تطوير وتدبيش ترعة المريوطية، والتي تنفذها المحافظة لتحويل مسار الترعة من مناطق تأوى المخلفات والرتش والمظهر غير الحضاري إلى كورنيش سياحي جمالي يليق بالمكانة الهامة للمنطقة بإعتبارها أحد المداخل الرئيسية للمناطق الأثرية بالمحافظة، وتماشيًا مع أعمال التطوير التي تشهدها الجيزة.
وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من تغطية 200م من الترعة، حيث تم الاستفادة منها في إنشاء مواقف سيارات سرفيس حضارية يتم إتباع أحدث النظم الحديثة بها للقضاء على أي معوقات مرورية بالمنطقة، والتي كان يعاني منها المواطنين على مدار سنوات، مُشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية لأعمال تطوير الترعة تتعدى الـ200 مليون جنيه.
ولفت المحافظ إلى أنه جاري الإنتهاء من تدبيش جسر الترعة بطول 2.8 كم بدءً من نهاية التغطية حتى الطريق الدائري، والتي سوف يلمس المواطنين والمترددين على المنطقة تغير كامل في المظهر الجمالي لمسار الترعة، حيث تم مراعاة إضافة العناصر الجمالية والمساحات الخضراء ومناطق إنتظار السيارات والخدمات والإنارة الجمالية للممشى.
وأشار «راشد» أنه يتم المتابعة اليومية مع الشركات المنفذة للأعمال للتأكد من الإنتظام في تنفيذ الجدول الزمني المحدد، وعدم تأثير أي أحداث عليها.
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