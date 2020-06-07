شكرا لقرائتكم خبر عن صعوبة في إيجاد «سيجارة كليوباترا» بالمحافظات.. زيادة طلب أم سوق سوداء؟ (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعاني سوق السجائر المحلية من نقص ملحوظ في المعروض وسط شكاوى من ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي تؤكد فيه الشركة الشرقية للدخان إنه لا مشاكل في الإنتاج، وأن السبب زيادة الطلب على المنتجات.

إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، قال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن الأزمة سببها توقعات كثيرين بزيادة أسعار السجائر الشهر القادم، رغم أن هذا لن يحدث، على حد قوله.

«النقص يعود إلى جشع التجار، كل شخص بيعمل إللى عايزه، غالبية التجار قاموا بتخزين السجائر اعتقادا أن الحكومة سترفع أسعارها في يوليو، ليس هذا فقط بل قلة ثقافة ومعرفة من المستهلك، الجميع مسئول».. هكذا واصل «إمبابي» حديثه عن أسباب أزمة نقص المعروض.

واعتبر «امبابي» أن السبب في تفاوت أسعار بيع بعض الأنواع المحلية «غياب الرقابة على البائعين وإلزامهم بالبيع بالسعر المحدد».

في المقابل، قال عدد من المخزنين إن النقص يتركز في الأصناف «الشعبية» الرخيصة التي يقبل عليها المصريون بدرجة أكبر، حيث يبلغ السعر الرسمي لأشهر صنفين من السجائر المحلية، كليوباترا بوكس وكليوباترا سوبر، 17 و18 جنيها للعلبة، حيث يعود الفرق بين المنتجين في نوع التغليف.

وقال مسؤول في مديرية التموين بالإسكندرية، طالبا عدم نشر اسمه وفقاً لرويترز: «تلقينا عددا من الشكاوى خلال الأيام الماضية بارتفاع الأسعار المحلية وبفحص الشكاوى وجدنا أن عددا من الموزعين قاموا برفع الأسعار وحررنا محاضر لهم بذلك».

وفي الإسماعيلية شرقي القاهرة، قال مسؤول بمديرية التموين طالبا عدم نشر اسمه، «كميات السجائر المحلية بالمحافظة انخفضت بين 30 و40 بالمئة بسبب أزمة كورونا وخفض عدد الورديات بالمصانع، بجانب جشع بعض التجار وهو ما واجهناه بتحرير محاضر لهم».

يقول خالد عامر، موزع سجائر بمحافظة كفر الشيخ: «سيارات الشركة الشرقية للدخان لم تطرح عقب إجازة العيد سوي كميات قليلة، متعللين بتقليل فترات العمل في مصانع الشركة وقلة الإنتاج بسبب كورونا خاصة في الفترة الأخيرة».

لكن مرسي أبوعامر مسؤول الإعلام في الشرقية للدخان، التي تحتكر إنتاج السجائر في مصر، قال «لا توجد أي مشاكل إنتاج بالشركة والمواد الخام متوفرة، الطلب متزايد على منتجات الشركة وهو ما تم ملاحظته خلال الفترة السابقة... نقوم بتوريد المنتجات في كافة الأسواق يوميا لسد احتياجات المستهلكين».

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في عدد من المحافظات يتم توافر السجائر في أسعار تدور بين 22 و25 جنيها للعلبة مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 17-18 جنيها، ففي الإسكندرية، يقول رمضان الدمراني، حارس عقار، إنه يتنقل من بائع لآخر بحثا عن السجائر وفي النهاية يشتري علبة بسعر 22 جنيها رغم أن سعرها من قبل كان 18.5 جنيه للعلبة.

وفي المنيا بصعيد مصر، قال المزارع فوزي إبراهيم (52 عاما) إن اختفاء السجائر المحلية أجبره على الامتناع عن التدخين بعد أن فشل في ذلك خلال السنوات الماضية، خاصة وأن دخله المحدود لا يساعده على شراء سجائر مستوردة، ويقول سالم خالد، بائع سجائر بكفر الشيخ، إن المعروض من السجائر انخفض بشدة في السوق «وبصراحة أنا لا أبيع إلا لزبوني فقط».

وقال أبوعامر المتحدث باسم الشرقية للدخان، عند سؤاله عن بيع السجائر المحلية بأسعار أعلى: «الشركة ملتزمة بتوريد منتجاتها طبقا لآخر الأسعار الصادرة والمحددة بالقانون الأخير الصادر من وزارة المالية، لدينا رؤية واستراتيجية على المدى الطويل لمواجهة مثل هذه الأزمات... لدينا مخزون من المواد الخام وأهمها التبغ يكفي ما يقرب من عام كمخزون استراتيجي لإتمام عمليات التصنيع».