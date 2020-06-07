المركز القومي للطفل يصدر العدد الأول من حوليات في سينما الطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أصدر المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة، العدد الأول من سلسلة دراسات وبحوث ثقافة الطفل "السفر إلى ممالك الخيال.. حوليات في سينما الطفل" من تأليف الدكتور فاروق إبراهيم، وذلك في إطار الدور البحثي للمركز.

وذلك في إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

وتناول المجلد تسعة فصول تتناول "حوليات في تاريخ السينما، حوليات سينما توجراف لوميير، سينما الطفل، بحوث ومقالات ودراسات، تعريفات ومرجعيات، الخلاصات والمصطلحات، أفلام خارج السياق، الزمن والسرد في السينما، الطفولة والإعلام"؛ كما تناول المجلد بعض الحكايات المروية لأطفال السينما وخاصة قصص ما قبل النوم، وتحليل بعض الأفلام المرتبطة بالطفولة في السينما، وفي المقدمة تناول سينما الدوجما.

وأشرف على المجلد الكاتب محمد ناصف المشرف العام، الباحث أحمد عبد العليم المحرر العام، الفنانة إيمان حامد إخراج فني، محمد مختار إشراف فني، حنان شوقي تنفيذ فني، والفنانة مريم فريد تصميم غلاف المجلد.