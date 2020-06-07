غدا.. الثقافة تعرض حفلا للفنون الشعبية الروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال بيان صادر عن وزارة الثقافة، إنه في إطار البرامج والمواد الإبداعية التى تبثها وزارة الثقافة على قناتها باليوتيوب، يعرض في التاسعة مساء الثلاثاء 9 يونيو حفلًا نظمته دار الأوبرا المصرية لفرقة الفنون الشعبية الروسية أيجور موسييف والتى تعد أحد أعرق الفرق المتخصصة في العالم.

ويضم العرض عددا من التابلوهات الاستعراضية المبهرة التى تمثل مختلف حضارات وثقافة شعوب العالم.

الفرقة أسسها أيجور موسييف أحد العارضين ومصممى الرقصات الرئيسيين بفرقة البولشوى عام 1936 حين طلبت منه الحكومة السوفيتية تنظيم أول مهرجان للفنون الشعبية الوطنية حيث نجح في لفت الأنظار للرقصات الوطنية التقليدية وانطلق بعدها بفرقته ليقدم عروضا مميزة في أكثر من 65 دولة.