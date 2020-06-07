الكنيسة تحتفل بعيد "العنصرة" اليوم .. تعرف على أبرز المعلومات عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يحتفل ملايين الأقباط اليوم بعيد حلول الروح القدس المعروف باسم عيد العنصرة، حيث يترأس الأنبا رافائيل أسقف وسط القاهرة صلوات القداس الإلهي بالكنيسة المرقسية بوسط البلد، فيما سمحت الكنيسة اليوم للأساقفة بإقامة قداس استثنائي يتضمن 6 كهنة فقط احتفالا بالعيد.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا 8 يونيو صوم الآباء الرسل ويستمر شهرا كاملا حتى 12 يوليو المقبل؛ وتنتهي بعيد استشهاد القديسين بطرس وبولس الرسول.

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وعيد "العنصرة" هو عيد يُحتفل به بعد عيد القيامة بخمسين يومًا. ويقصد به حلول الروح القدس على تلاميذ المسيح بعد صعوده بعشرة أيام بحسب رواية سفر أعمال الرسل. وبدأت الكنيسة القبطية في الاحتفال بعيد العنصرة منذ القرن السابع الميلادي ويعد أحد العنصرة من أحد الأعياد السيدية الكبرى.

ويشير عيد الخمسين في الكنائس الشرقية إلى الخمسين يومًا بين عيد القيامة وحتى عيد العنصرة، لذا فيُطلق على الكتاب الذي يحتوي على النصوص الطقسية الخاصة بهذه الفترة كتاب الخمسين. كما يطلق على هذا العيد عيد الخمسين أو أحد العنصرة أو أسبوع العنصرة لاسيما في إنجلترا، حيث يكون يوم الاثنين التالي إجازة. ويُسمى عيد الخمسين بهذا الاسم لأنه يتم الاحتفال به بعد أحد عيد القيامة بسبعة أسابيع (أي خمسين يومًا). ويقع عيد الخمسين في اليوم العاشر من عيد الصعود.

وألقي قداسة البابا تواضروس الثاني، في العاشرة والنصف من صباح اليوم الأحد، كلمة للشعب على الهواء مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية والتي تذيعها عدد من القنوات الفضائية وهي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (أون تي ڤي، دي إم سي، سي بي سي، الحياة).