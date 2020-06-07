التموين: ندرس 7 ملايين طلب إضافة المواليد إلى بطاقات الدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال ممدوح وليم شاكر، ممثل قطاع الرقابة والتوزيع بالهيئة العامة للسلع التموينية، إن الهيئة تدرس 7 ملايين طلب بإضافة المواليد إلى بطاقات الدعم التموينية، مُخطط إدراجهم فور توافر الاعتمادات المالية اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة أحمد سمير؛ لمناقشة مشروع موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بالهيئة العامة للسلع التموينية.

ولفت شاكر إلى تواصل عملية تنقية البطاقات لإفساح المجال لإضافة مواليد جُدد لمنظومة الدعم، مُشيرًا إلى أن إضافة الـ7 ملايين مولود تحتاج إلى اعتمادات مالية تتراوح بين 9 و10 مليارات جنيه سنويًّا.

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وأضاف ممثل قطاع الرقابة والتوزيع بالهيئة العامة للسلع التموينية، أن الهيئة العامة للسلع التموينية كانت قد تلقت من قبل 7 ملايين طلب لإضافة المواليد، مشيرًا إلى أن هذا العدد يمثل نحو 10% من المُدرجين بمنظومة الدعم.

وأوضح شاكر أن المولود يحصل على نفس المُقررات للبالغين، مضيفًا أن استلام الطلبات كان يقتصر على الأسر الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات.

وأكدت أمل جاد الرب، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تستهدف الانتهاء من تطوير 175 مركز خدمة خلال السنة المالية 2020/2021، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 210 ملايين جنيه، حيث لفتت إلى أن تكلفة تطوير المركز الواحد تبلغ نحو 1.2 مليون جنيه، وأن الوزارة انتهت من تطوير نحو 100 مركز خدمة خلال العام المالي الحالي 2019/2020.

ولفتت أمل جاد الرب، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الوزارة تسبق الخطة الاستثمارية المُقررة لها خلال العام المالي الجاري 2019/2020، موضحةً أن مخصصات الباب السادس (الاستثمارات) في موازنة العام المالي الجاري تبلغ نحو 112.25 مليون جنيه، وأن الوزارة طلبت تخصيص 239 مليون جنيه بمشروع موازنة 2020/2021، إلا أن وزارة المالية قد اعتمدت مبلغ 200 مليون جنيه فقط.