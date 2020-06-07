"معا بنفس واحدة".. البابا تواضروس يقدم يوميات في سفر أعمال الرسل خلال صوم الرسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تبث الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طوال فترة صوم الرسل، حلقات يومية جديدة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعنوان "معا بنفس واحدة" وذلك فى الساعة الثامنة صباحًا، كما تعرض الحلقات على القنوات القبطية الثلاثة، حيث تعرض الساعة ٩:٤٥ صباحًا على قناة Me sat بينما تعرضها قناة CTV في الواحدة والنصف ظهرًا (باستثناء يوم السبت، فتعرض الساعة ٢ ظهرًا). أما قناة أغابي فتعرضها في التاسعة مساءًا.

وتتضمن كل حلقة قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل إلى التأمل في إحدى آياته. ويقدم قداسة البابا من خلال "معا بنفس واحدة" دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية لهذا السفر الجليل.

ويحتفل ملايين الأقباط اليوم بعيد حلول الروح القدس المعروف باسم عيد العنصرة، حيث يترأس الأنبا رافائيل أسقف وسط القاهرة صلوات القداس الإلهي بالكنيسة المرقسية بوسط البلد، فيما سمحت الكنيسة اليوم للأساقفة بإقامة قداس استثنائي يتضمن 6 كهنة فقط احتفالا بالعيد.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا 8 يونيو صوم الآباء الرسل ويستمر شهرا كاملا حتى 12 يوليو المقبل؛ وتنتهي بعيد استشهاد القديسين بطرس وبولس الرسول.