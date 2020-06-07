سقوط تشكيل عصابي لتأسيس شركات وهمية لراغبي الحصول على قروض بنكية مقابل نسبة 10%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص في تأسيس الشركات الوهمية لراغبي الحصول على قروض بنكية بضمان تلك الشركات باستخدام محررات رسمية "مزورة " مقابل الحصول على نسبة من قيمة القروض

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بلاغا من مسئول بأحد البنوك ، وصاحب شركة توريدات غذائية بالإسكندرية بقيام 4 أشخاص "محاسب قانوني، موظفان بمكتب سجل تجارى، صاحب شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية" ومحبوس على ذمة التحقيقات في قضية "تزوير"؛ بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى تأسيس الشركات الوهمية لراغبي الحصول على قروض بنكية بضمان تلك الشركات مُستخدمين في ذلك محررات رسمية "مزورة " منسوب صدورها إلى جهات حكومية مختلفة واستخراج سجلات تجارية "خلافا للحقيقة" تفيد ببدء أنشطه تلك الشركات بتواريخ سابقة عن بدء النشاط الحقيقي للحصول بموجبها على قروض من البنوك ، فضلاً عن تغيير بياناتهم الحقيقية للتهرب بعد ذلك من سداد تلك القروض والتهرب من سداد قيمة الضرائب المستحقة عليهم وحصول ذلك التشكيل على نسبة 10% من قيمة تلك القروض عقب إنهاء إجراءاتها.

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يتولى الأول القيام بإعداد وتجهيز كافة البيانات (بطاقات ضريبية - عقود شركات - بطاقات رقم قومى - سجلات تجارية ) ، وإعطائها للرابع الذى يقوم باصطناع وتزوير تلك المستندات والمحررات المنسوبة للجهات الحكومية ويتولى كلٍ من الثاني والثالث بصفتهما الوظيفية "بالسجل التجاري" بإدخال تلك البيانات على شبكة الحاسب الآلي الخاصة بالسجل التجاري كل منهما في مجال اختصاصه وحسب طبيعة عمله الوظيفي وذلك بإدخال بيانات "خلافاً للحقيقة"، والتلاعب فى تواريخ بدء أنشطه أصحاب تلك الشركات واستخراج سجلات تجارية بأعوام سابقة حتى يتبين لمسئولي البنوك حال الاستعلام عن تلك السجلات بأنها صحيحة ، وعرضها لراغبى التعامل فيها مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها منهم ويتقاسمونها فيما بينهم .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط الأول والثاني والثالث وعثر مع الأول على (2 وحدة تخزين "فلاش ميمورى"- هاتف محمول) وبفحصهم تبين احتوائهم على العديد من المستندات والأوراق الممهورة بخاتم شعار الجمهورية عبارة عن (أوراق منسوبه لمأموريات ضرائب ومكاتب الشهر العقاري- طلبات وشهادات فتح ملف ضريبي خالية البيانات معدة للاستخدام - شهادات تفيد فتح ملف ضريبي خالية البيانات معدة للاستخدام - عقود إيجار خالية البيانات - عقود تأسيس شركات تضامن خالية البيانات معدة للاستخدام - شهادات ضريبية - شهادات سجل صناعي دائمة مدون عليها أسماء بعض المواطنين - توكيلات رسمية خالية البيانات ومعدة للاستخدام - تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية خالية ومملوءة البيانات) .

وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بنشاطهم الإجرامي وقيام المتهم الأول بتولي مهام المتهم الرابع عقب حبسه في اصطناع وتزوير تلك المستندات باستخدام البرامج عالية التقنية ، وطابعات الألوان من خلال من خلال تردده على مقاهي الإنترنت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.