القبض على موظف ببريد أسيوط استولى على 216 ألف من حساب أحد العملاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن، موظف بأحد مكاتب البريد بأسيوط لقيامه بالتلاعب بحساب أحد العملاء واستقطاع جزء من المعاشات نظير صرفها بإجمالي 216 ألف جنيه.

أكدت معلومات وتحريات فرع مباحث بريد أسيوط ووحدة مباحث مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط قيام موظف بأحد مكاتب البريد بالتلاعب في حساب أحد الأشخاص واختلاس مبلغ مالي قدره 216 ألف جنيه عن طريق التزوير في إيصالات سحب منسوب صدورها لصاحب الحساب .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 146 فيزا كارت (تكافل وكرامة – معاش تأمين – معاش حكومي – تضامن اجتماعي).

وبمواجهته اعترف بما أكدته التحريات ، وأبدى استعداده لتوريد تلك المبالغ حيث قام بتوريد مبلغ قيمته 216 ألف جنيه وكذا حيازته للفيزا كارت المضبوطة بقصد التربح نظير صرف تلك المعاشات واستقطاع جزء منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.