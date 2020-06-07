الداخلية: ضبط 125 شخصاً خالفوا قرار إيقاف أعمال البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، حملات مُكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كل صور أعمال البناء. وأسفرت الحملات عن ضبط 125 شخصاً لمخالفتهم القرار المشار إليه، وذلك خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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