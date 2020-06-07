النيابة تحقق في مصرع أسرة كاملة بحادث طريق السويس وتستمع للشهود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
تجري النيابة العامة بالشروق وبدر، اليوم الأحد، التحقيق في مصرع أسرة كاملة مكونة من 7 أشخاص، إثر اصطدام سيارتهم الملاكي بحاجز خرساني بطريق "القاهرة - السويس".
وأمرت النيابة العامة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث لمعرفة سببه.
واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان على الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.
بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق يفيد بوقوع اصطدام سيارة ملاكي بأحد الحواجز الخرسانية بطريق "القاهرة - السويس"، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتبين وفاة 7 أشخاص، جميعهم من أسرة واحدة وجرى الدفع بسيارات الإسعاف ونقل جثامين المتوفيين للمستشفى، كما تم الدفع بالأوناش لرفع حطام الحادث لتسهيل الحركة المرورية، وحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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