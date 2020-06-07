مُستخدما خامات رديئة.. ضبط شخص يدير مصنع كمامات بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن جنوب سيناء من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ) لإدارته مصنع كمامات طبية بدون ترخيص من الجهات المختصة مُستخدما خامات رديئة مجهولة المصدر ومدون عليه أنها غير معقمة وللاستخدام الصناعي فقط وغير صالحه للاستخدام الآدمي.

وضبط بحوزة المتهم (٣٠٠ متر بكر أستيك لصناعة الكمامات – ١٥٠ متر عيدان بلاستيك سهل الثني لاستخدامها في صناعة دعامات الكمامات - ٤٥٠٠ قطعة بلانكه "قماش الكمامات" - مسدس شمع - ٤٠ عود شمع أبيض لاستخدامها في التصنيع – ١٠٠ فارغ علبة تُستخدم في تعبئة الكمامات).

يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.