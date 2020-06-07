14 يونيو.. نظر دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوي المطالبة بوقف امتحانات الثانوية العامة، إلى جلسة 14 يونيو الجاري.

أقام الدعوي عصام علي السيد الطباخ المحامي بالنقض، و اختصمت الدعوي التي حملت رقم 42194 لسنة 74ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير التعليم.

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وقال المحامي في دعواه أن المطعون ضده الثاني حدد موعد امتحان الثانوية العامة وهو ۲۰۲۰/٦/۲۱، وأن نجل الطاعن مقيد بالصف الثالث في المرحلة الثانوية العامة، وأن هذا التاريخ بعد كارثيا على صحة على الطالب وحياته، نظرا للتصريحات الحكومية اليومية التي تؤكد بأن الوباء القائل فيروس كورونا في قمة ذروته، الأمر الذي يشكل ضررا بالغا على حياة نجله، ومن ثم بعد القرار مجحفا في حقه.

وتابع المحامي، أن الطاعن يهدف بالشق المستعمل من الدعوى إلى الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بموعد الامتحانات، وحيث أن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وهي فرع منها مردها الى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساسي وزنه بميزان القانون والمشروعية.

وأضاف الطاعن، أن القرار مخالفا للدستور بموجب المادة (۹۳) والتي تقضي بأنه" التزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والقوانين الدولية"، كما أن بنصوص الأحكام الدستورية رقم ٤٦، و٥٩،و ٨٦، وبين أن الحق في الحياة وضماناته الحق في الرعاية الصحية وعدم تعرضها للخطر من أولويات الحقوق لارتباطه الوثيق بحياة الإنسان وبممارسته الأنشطة اليومية، فهذا القرار من شأنه أن يعرض الطلبة الذين مازالوا في مرحلة الطفولة للخطر ويهدد صحتهم وحياتهم.