أخبار مصر | اليوم.. "أزمة التكليف" تجمع نقيب الأطباء بوزيرة الصحة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 04:31 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. "أزمة التكليف" تجمع نقيب الأطباء بوزيرة الصحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت نقابة الأطباء، عن عقد اجتماع اليوم الأحد، بين الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور أحمد السيد، مقرر لجنة الشباب، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة وذلك لحل مشكلة تكليف شباب الأطباء.
ويعد هذا اللقاء الثاني الذي يجمع نقيب الأطباء بوزيرة الصحة خلال هذا الشهر.
وشهد الأسبوع الماضي، لقاء بين الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أكدت خلاله الأخيرة على الاهتمام وأجهزة الدولة بتطبيق إجراءات حماية الفرق الطبية، وثمنت على جهودهم في التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد.
ومن جهته، أكد الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، على جميع مطالب النقابة السابقة، وأهمية قيام الدولة بالمهمة القومية التي تتمثل في حماية الفرق الطبية حتى تستطيع الاستمرار في مهامها الوطنية تجاه المجتمع والمواطنين جميعا، فضلا عن التغلب على العقبات التي تقف أمام تنفيذ قرارات الدولة لحمايتها.
من ناحية أخرى، تم الاتفاق على فتح قناة تواصل على مدار 24 ساعة بين نقيب الأطباء ووزيرة الصحة، حتى يتم حل مشكلات الفرق الطبية أولا بأول.
أما عن مشكلة أطباء تكليف دفعة 2020، فأكد الدكتور حسين خيري على مطالب شباب الأطباء، هذا ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الطرفين.
تسجيل 1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و32 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة.
من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.
وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.
وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
ولفت إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.