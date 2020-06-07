أخبار مصر | اليوم.. "أزمة التكليف" تجمع نقيب الأطباء بوزيرة الصحة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 04:31 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. "أزمة التكليف" تجمع نقيب الأطباء بوزيرة الصحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة الأطباء، عن عقد اجتماع اليوم الأحد، بين الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور أحمد السيد، مقرر لجنة الشباب، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة وذلك لحل مشكلة تكليف شباب الأطباء.

ويعد هذا اللقاء الثاني الذي يجمع نقيب الأطباء بوزيرة الصحة خلال هذا الشهر.

وشهد الأسبوع الماضي، لقاء بين الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أكدت خلاله الأخيرة على الاهتمام وأجهزة الدولة بتطبيق إجراءات حماية الفرق الطبية، وثمنت على جهودهم في التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن جهته، أكد الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، على جميع مطالب النقابة السابقة، وأهمية قيام الدولة بالمهمة القومية التي تتمثل في حماية الفرق الطبية حتى تستطيع الاستمرار في مهامها الوطنية تجاه المجتمع والمواطنين جميعا، فضلا عن التغلب على العقبات التي تقف أمام تنفيذ قرارات الدولة لحمايتها.

من ناحية أخرى، تم الاتفاق على فتح قناة تواصل على مدار 24 ساعة بين نقيب الأطباء ووزيرة الصحة، حتى يتم حل مشكلات الفرق الطبية أولا بأول.

أما عن مشكلة أطباء تكليف دفعة 2020، فأكد الدكتور حسين خيري على مطالب شباب الأطباء، هذا ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الطرفين.