أخبار مصر | "الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 04:31 مساءً - انت الان تقراء خبر "الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور محمد حسان، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، عن أنّ 50% من الحالات المصابة بفيروس كورونا تخضع للعزل المنزلي.

وأضاف، أن المصاب الذي تجاوز 10 أيام دون أعراض يعتبر متعاف وغير معد، دون الحاجة للجوء لتحليل PCR، وبالتالي فهي الاستراتيجية الجديدة لوزارة الصحة لتقليل الضغط على المستشفيات، وعلى تحليل "PCR".

وأكد حسان، أنّ المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر لم يصل للمعدل الأساسي، مع وصول مصر للأسبوع الـ17 منذ تسجيل أول إصابة، مشيرا إلى أنّ معدل التعافي وصل لنحو 25%، كما انخفضت حالات الوفاة من 7% لـ3%.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، اليوم، لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، بحضور ممثلي وزارة الصحة والتعليم العالي.