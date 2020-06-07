أخبار مصر | "الزراعة": تطهير أكثر من 110 آلاف منشأة حكومية مجانا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 04:31 مساءً - انت الان تقراء خبر "الزراعة": تطهير أكثر من 110 آلاف منشأة حكومية مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تعقيم تطهير عدد 110322 ألف منشأة حكومية ب 27 محافظة في الفترة الممتدة من 14 مارس 2020 حتى 2 يونيو 2020، ويأتي ذلك وفق تقرير، الذي تلقاه الوزير من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وشملت عمليات التعقيم كالآتي، محافظة أسوان عدد الجهات التي تم تطهيرها 120، محافظة السويس عدد الجهات التي تم تطهيرها 15، محافظة بورسعيد عدد الجهات التي تم تطهيرها 162، محافظة القاهرة عدد الجهات التي تم تطهيرها 305، محافظة المنوفية عدد الجهات التي تم تطهيرها 2811، محافظة الجيزة عدد الجهات التي تم تطهيرها 28979، محافظة البحيرة عدد الجهات التي تم تطهيرها 1613، محافظة الاسماعيلية عدد الجهات التي تم تطهيرها 196، محافظة الوادي الجديد عدد الجهات التي تم تطهيرها 1605، محافظة مطروح عدد الجهات التي تم تطهيرها 300، محافظة القليوبية عدد الجهات التي تم تطهيرها 2171، محافظة بنى سويف عدد الجهات التي تم تطهيرها 708، محافظة البحر الاحمر عدد الجهات التي تم تطهيرها 1114.

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كما شملت عمليات التعقيم ايضا محافظة الدقهلية عدد الجهات التي تم تطهيرها 3197، محافظة الفيوم عدد الجهات التي تم تطهيرها 1437، محافظة قنا عدد الجهات التي تم تطهيرها 249، محافظة الاسكندرية عدد الجهات التي تم تطهيرها 219، محافظة الشرقية عدد الجهات التي تم تطهيرها 26978.

وتضم عمليات التعقيم محافظة الغربية عدد الجهات التي تم تطهيرها 10651، محافظة دمياط عدد الجهات التي تم تطهيرها 593، محافظة كفر الشيخ عدد الجهات التي تم تطهيرها 303، محافظة الاقصر عدد الجهات التي تم تطهيرها 19149، محافظة المنيا عدد الجهات التي تم تطهيرها 2120، محافظة اسيوط عدد الجهات التي تم تطهيرها 4554، محافظة سوهاج عدد الجهات التي تم تطهيرها 699، محافظة شمال سيناء عدد الجهات التي تم تطهيرها 11، محافظة جنوب سيناء عدد الجهات التي تم تطهيرها 63.

وفي سياق آخر، أشار السيد القيصر، وزير الزراعة والاستصلاح الأراضي، أنه يوجد مخزون استراتيجي لمحصول البطاطس مطمئن، ويكفي احتياجات السوق المحلي لمدة 6 أشهر، حيث قمت الوزارة بتصدير نحو 700 ألف طن خلال عام 2020 من محصول البطاطس