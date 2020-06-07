مصر | إحباط ترويج 7 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 04:31 مساءً - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 7 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن شركة "غير مرخصة" لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، لحيازته 7،665 طن سلع غذائية "أرز أبيض، مكرونة، 300 عبوة زيت طعام مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.

وداهم ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، شقة سكنية مستخدمة كـ"مصنع" لتصنيع الكمامات الطبية المجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات القياسية، وعثر بداخله على كميات كبيرة من الكمامات قبل طرحها على الأسواق، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد محمد داوود رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس، ومعاونه الرائد مصطفى عثمان، مفادها قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، باتخاذ الشقة سكنه مصنع لإنتاج وتصنيع الكمامات الطبية، من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتعبئتها فى عبوات لإدخال الغش على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أمكن ضبط المتحري عنه وبحوزته كميات كبيرة من الكمامات الطبية "معبأة تحت التجهيز"، مسدس شمع، كمية من رباط الكمامات، وتمكنت القوات من إقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف أمام العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بحيازته للمضبوطات بقصد البيع، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.