مصر | عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 04:31 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، قرارًا بشأن أمتحانات الثانوية العامة.

وقررت محكمة القضاء الإداري، تحديد جلسة 14 يونيو، لنظر الدعوي العاجلة المطالبة بوقف امتحانات الثانوية العامة، لأنتشار فيروس كورونا وخطورته علي صحة الطلاب.

وأأقام الدعوي عصام على السيد الطباخ المحامي بالنقض، واختصمت الدعوي التي حملت رقم 42194 لسنة 74ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير التعليم.

وقال المحامي في دعواه إن المطعون ضده الثاني موعد امتحان الثانوية العامة في يوم الأحد الموافق ۲۰۲۰٦۲۱، وأن نجل الطاعن مقيد بالصف الثالث في المرحلة الثانوية العامة، أن هذا التاريخ بعد کارثيا على صحة على الطالب وحياته، نظرا للتصريحات الحكومية اليومية التي تؤكد بان الوباء القائل فيروس كورونا في قمة ذروته، الأمر الذي يشكل ضررا بالغا على حياة نجله، ومن ثم بعد القرار مجحفا في حقه.

وتابع المحامي، أن الطاعن يهدف بالشق المستعمل من الدعوى إلى الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بموعد الامتحانات، وحيث أن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وهي فرع منها مردها الى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على اساسی وزنه بميزان القانون والمشروعية.

وأضاف الطاعن، إن القرار مخالفا للدستور بموجب المادة (۹۳) والتي تقضي بأنه" تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والقوانين الدولية"، كما أن بنصوص الأحكام الدستورية رقم ٤٦، و٥٩،و ٨٦، وبين أن الحق في الحياة وضماناته الحق في الرعاية الصحية وعدم تعرضها للخطر من أولويات الحقوق لارتباطه الوثيق بحياة الإنسان وبممارسته الأنشطة اليومية، فهذا القرار من شأنه أن يعرض الطلبة الذين مازالوا في مرحلة الطفولة للخطر ويهدد صحتهم وحياتهم.