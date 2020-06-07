مصر | بـ"45 كيس شادو".. سقوط "ديلر" في حدائق أكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 04:31 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ"45 كيس شادو".. سقوط "ديلر" في حدائق أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بـ45 كيس شادو وزن أكثر من 2 كيلو ومبيدات حشرية وأستون، أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تاجر مخدرات، بمنطقة حدائق أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارا من العميد طه فوده رئيس قطاع اكتوبر، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من الشقة سكنه وكرًا لتصنيع وتجهيز وتعبئة مادة الشادو المخدر.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، وأمكن ضبطه بمأمورية برئاسة الرائد طارق مدحت رئيس مباحث القسم ومعاونه الرائد محمد فهمي، بمسكنه وبحوزته طبنجة معدلة، 45 كيسا بداخلهم مادة الشادو المخدر وزنت 2 كيلو و500 جرام، 9 زجاجات مبيد حشرى، جركن معبأة أستون، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى.

وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات، أمام العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر، بحيازته المضبوطات بقصد تصنيع مخدر الشادو للاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

Advertisements

ضبط تاجري مخدرات في الجيزة

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالجيزة، تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة، وعثر بحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين بقصد الاتجار، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وتابعت أجهزة الأمن نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة) تخصصا في الاتجار بمخدر الهيروين، متخذين من دائرة مركز شرطة منشأة القناطر مكانًا لمزاولة نشاطهما في الاتجار والترويج.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وبحيازتها (2 كيلو جرام لمخدر الهيروين، مبلغ مالي قدره 11800 جنيه، 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما، أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (300 ألف جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.