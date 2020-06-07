الاستعلام عن حالة الطقس المتوقعة اليوم في مصر

قامت هيئة الأرصاد الجوية بالاستعلام عن حالة الطقس المتوقعة في يوم الأحد فمن المتوقع أن يكون الطقس حار طوال النهار في كلاً من القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيكون معتدل في السواحل الشمالية والشرقية والغربية ومن المفترض أن يكون حار للغاية في جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر ويكون حار للغاية في شمال وجنوب الصعيد.

فحذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمالية حدوق شبورة مائية وسقوط أمطار خفيفة في السواحل الشمالية وحدوث رياح في ناحية الغرب ومن المفترض أن تتأثر البلاد بحدوث امتداد منخفض السودان وسوف تتأثر أيضاً بامتداد مرتفع جوي في البحر الأسود فالجو في حالة مستقرة ولا داعي للقلق بشأنه نهائياً.