انتظار قرار الحكومة الخاص بالدوري

قام مصدر في اتحاد الكرة بالكشف عن خبر أن اللجنة المكلفة في إدارة الجبلاية التي يرأسها عمرو الجنايني مازالت تنتظر القرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لإصدار قرار عودة النشاط الكروي واستمرار الدوري الممتاز.

كما أن المصدر قام بالكشف عن القرار الخاص باتحاد الكرة واضح ويتوقف القرار على حكومات الدول فهي الوحيدة صاحبة الحق في تحديد موعد عودة النشاط الرياضي أو إيقافه على الإطلاق كما أنها أيضاً الوحيدة الخاصة بإصدار قرار استمرار جميع بطولات الدوري المتوقفة وأكد أنه لا يصح على الإطلاق أن تجتمع اللجنة بإدارة الاتحاد مع الأندية لمناقشة هذا الأمر فالحق الوحيد للحكومة.