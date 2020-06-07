شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة لدى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم على تعيين أميرة أورون سفيرة إسرائيل الجديدة لدى مصر ، وبحسب ما ذكرت صحيفة " معاريف" الإسرائيلية أن أورون هي أول امرأة تخدم في هذا المنصب منذ توقيع معاهدة السلام مع مصر في 1979.

وأضافت الصحيفة ، أن وزير الخارجية جابى اشكنازي رحب بالتعيين، قائلا: "إن أميرة دبلوماسية محنكة تتحلى بالمهنية ولها مكانة محترمة في السلك الدبلوماسي، وإنه على ثقة بأنها ستدفع قدما العلاقات الثنائية بين دولة إسرائيل ومصر لتحقيق إنجازات كبيرة".

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