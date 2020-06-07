شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن ترحب بمبادرة الرئيس السيسى لاحتواء الأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت اليمن بالمبادرة التي اعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي،للأشقاء في ليبيا للوصول إلى تسوية سياسية شاملة وفقاً لقرارات الامم المتحدة وعلى اساس مبدأ سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها. واشادت وزارة الخارجية اليمنية اليوم الأحد في بيان أوردته وكالة الانباء اليمنية(سبأ) ، بجهود مصر،مؤكدة دعم اليمن للأشقاء في ليبيا من اجل التوصل إلى حل سياسي شامل للازمة الليبية وفقا للقرارات الأممية والشرعية الدولية وتحت مظلة الأمم المتحدة حتى يعم الأمن والاستقرار والسلام ليبيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن ترحب بمبادرة الرئيس السيسى لاحتواء الأزمة الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.