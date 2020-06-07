شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رسائل مؤثرة من عائلة جورج فلويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى عائلة الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد لنيل حقه بعد مقتله خلال احتجازه من شرطة مينيابوليس، وقد طالبت روكسى واشنطن زوجة جورج بالعدالة، مشددة على أنه كان رجلا صالحا، وذلك خلال مؤتمر صحفى لها حضرته مع ابنتها "جيانا".

فيما طالب كوينسي ماسون نجل جورج فلويد، بضرورة تحقيق العدالة والقصاص من قتلة والده، وذلك أثناء وقوفه فى المكان وفاة أبيه.

لمعرفة باقي التفاصيل شاهد الفيديو التالي..

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