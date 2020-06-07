شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الصحة بـ"البرلمان": 80% من مرضى فيروس كورونا لا يسببون عدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد حسان، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، أن الدراسات الأخيرة أثبتت أن ارتفاع درجة حرارة الجو لـ26 درجة مئوية تحد من انتشار فيروس كورونا، و80% من مرضى فيروس كورونا المستجد لا يسببون عدوى ويتعافون بدون علاج.

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وأضاف حسان، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، أن ظهور النتيجة إيجابية بعد 10 أيام تعافى لا يعنى وجود الفيروس ولكن يعنى أن هناك عينة ميتة من الفيروس، وبالتالى البرتوكول الآن هو من يتعافى لمدة 10 أيام بدون أعراض يخرج من مستشفى العزل دون الحاجة لإجراء تحليل pcr.

وأشار حسان، إلى أن نسبة الخروج من المستشفى لمصابى كورونا تصل نحو 50%، وسيتم تخصيص مستشفى عزل جديد بمدينة ملوى بمحافظة المنيا، نتيجة الوقت الطويل التى تحتاجه الحالات للتعافى وهو ما يسبب ضغط على المستشفيات حيث وصلت نسبة الخروج من المستشفى لنحو 10%.