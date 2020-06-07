شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: إجراءات لحماية حديقة حيوان الجيزة من موجة الحر والتطهير ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تنفيذ حزمة وقائية للحيوانات، خاصة حديقة الجيزة و7حدائق حيوان فرعية تابعة لها فى محافظات "الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والفيوم وبنى سويف والعريش والشرقية"، لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة التى تشهدها البلاد حاليا، لتلاشى الأضرار التى تؤثر على سلبا الحيوانات وتؤدى إلى نفوقها كإجراء احترازى، واستمرار أعمال التطهير ضد فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إنه على الرغم من عدم وجود زائرين بسب فيروس كورونا بالحديقة، يتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بسب الموجة الحارة ، وخاصة فى حديقة حيوان الجيزة، التى تعد من أكبر الحدائق، ونظرنا لوجود عدد كبير من الحيوانات بها، رش الأرضيات بالمياه والنظافة الدورية وعمل "فراش" من قش الأرز للحيوانات، وتقديم الأغذية المصنعة والسكريات، وأعلاف ذات القيمة البروتنية، وتقديم الفاكهة المثلجة، وعمل حمامات بالمياه الباردة للحيوانات.

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وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه من بين الإجراءات فتح بيوت المبيت للحيوانات، وتشكيل لجان بيطرية للمتابعة والفحص، طبقًا لاحتياجات كل حيوان، عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان، وعمل مظلات وتندات لحماية الحيوانات والطيور.

وتابع "رجائى" أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتنفيذ برنامج أعمال التطهير للوقاية من فيروس كورونا داخل حدائق الحيوانات، مشير الى إن الأجهزة الفنية داخل حديقة حيوان الجيزة تقوم بأعمال تطهير باستخدام المواد المطهرة بمختلف المواقع لرش الاسياخ الحديدية وجدران مبيت الحيوانات والطيور ومنها بيت السباع والشمبانزى وحديقة حيوانات الطفل، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج أعمال التطهير للوقاية من فيروس كورونا.

فيما أكد تقرير حديقة حيوان الجيزة، أنه خلال المناخ المتغيروالتقلبات الجوية، يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل حديقة حيوان الجيزة، منها فتح المبيتات للحيوانات، ورش الأرضيات بالمياه لعدم نقل الأتربة، وعمل فرشات من قش الأرز، وتقديم الأغذية المصنعة والأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة، والمتابعة البيطرية طبقا للاحتياجات الخاصة بكل حيوان عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان، وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستك، ومتابعة مستمرة من قبل الأطباء البيطريين لجميع الحدائق.