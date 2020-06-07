شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتى يرأسها النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر اعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذى يأتى أعمالًا للنصوص الدستورية فى ضوء تعديلات 2019.

جاء ذلك بعد إشادة برلمانية واسعه من اعضاء اللجنة الذين اكدوا أن مشروع القانون يأتى أعمالا للنصوص الدستورية فى ضوء التعديلات التى وافق عليها الشعب عام 2019، معتبرين أنه مناقشة القانون بمثابة يوم تاريخى ويمثل اضافة للعمل التشريعي.

وقال النائب سامى رمضان، أن وجود غرفة تشريعية ثانية متخصصة، يمثل إضافة للعمل التشريعى، ويحقق الصالح العام، فيما وصف النائب سعيد العبودى، مناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ تح باليوم التاريخي.

ومن جانبه أيد النائب على بدر، مشروع القانون والذى يأتى تأكيدًا على اكتمال المؤسسات فى مصر الحديثة وأننا نسير على الطريق الصحيح خلف القيادة السياسة.