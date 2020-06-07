وزير القوى العاملة: تعقيم ديوان الوزارة وجميع المركبات التي تقل العاملين​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، إن إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة، وجميع المركبات التي تقل العاملين، مهمة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وقال سعفان، إن كل ما يتم اتخاذه يأتي في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحفاظا على صحة العاملين بالقوى العاملة وأسرهم منعا لانتشار مرض "الكورونا".

وتابعت إدارة الأمن تعليمات الوزير بشأن عدم دخول أي موظف بديوان عام الوزارة دون ارتداء الكمامة والمرور عبر بوابة التعقيم الإلكترونية، فضلا عن اتخاذ إجراءات التباعد بين العاملين في العمل،