محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، إن إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة، وجميع المركبات التي تقل العاملين، مهمة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال سعفان، إن كل ما يتم اتخاذه يأتي في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحفاظا على صحة العاملين بالقوى العاملة وأسرهم منعا لانتشار مرض "الكورونا".
وتابعت إدارة الأمن تعليمات الوزير بشأن عدم دخول أي موظف بديوان عام الوزارة دون ارتداء الكمامة والمرور عبر بوابة التعقيم الإلكترونية، فضلا عن اتخاذ إجراءات التباعد بين العاملين في العمل،
كانت هذه تفاصيل خبر وزير القوى العاملة: تعقيم ديوان الوزارة وجميع المركبات التي تقل العاملين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.