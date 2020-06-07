محمد فريد خميس يجري عملية جراحية دقيقة في أمريكا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يخضع رجل الصناعة محمد فريد خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، لعملية جراحية دقيقة، اليوم الأحد، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمتلك خميس، العديد من الشركات وهو من كفر الشيخ أبريل 1940، متزوج وله ابن وبنتان. حصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة الأمريكية.