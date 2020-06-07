الأسبوع القادم.. جسر جوي للأردن لإعادة 3300 مصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تسير وزارة الطيران المدني الأسبوع القادم، 16 رحلة طيران استثنائية إلى العاصمة الأردنية عمان لإعادة 3300 مصري من هناك، والذين منعهم تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد سفرهم إلى القاهرة.

صرح باسم عبد الكريم المتحدث الرسمي للوزارة في تصريحات صحفية، سيتم تسيير الرحلات الجوية ابتداء من يوم الأحد الموافق 14 يونيو إلى عمان وتستمر حتى السبت الموافق 20 يونيو، وتنظم شركتي مصر للطيران وإيركايرو بتنظيم الرحلات على أن تعود الرحلات إلى مطار القاهرة الدولي وعليها 3300 مصريا .

من جانبهم يجري أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي اختبارات قياس الحرارة علي الركاب العائدين من الخارج لمكافحة فيروس "كورونا"، كما يتم الفحص الظاهري علي جميع الركاب للتاكد من سلامتهم فور والوصول، ويقوم الركاب بتوقيع غقرار عزل منزلي لمدة 14 يوما للتاكد من خلوهم من العدوي.​