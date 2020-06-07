القصبي: تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الأعضاء الحالي في تشكيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال النائب عبد الهادي القصبي، إن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاة للشروط الدستورية المنصوص عليها، ومتوافقة مع المعايير القانونية، فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمئة عضو يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي، والثلث الآخر بنظام القائمة، والثلث الأخير يتم تعيينه من قِبل رئيس الجمهورية.

وأضاف القصبي أن قيادات ائتلاف دعم مصر أكدت أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الأعضاء الحالي في تشكيله ليتم انتخاب ٥٠٪ منهم بنظام القائمة، و٥٠٪ منهم بنظام الفردي، وذلك كان نتيجة الحوار مع العديد من الأحزاب المكونة للائتلاف والخبراء القانونين والدستوريين، الذين تمت الاستعانة بهم من قبل الائتلاف؛ حيث نص القانون على استيفاء النسب الدستورية للفئات التي تم تمييزها؛ وعلى رأسها نسبة الـ٢٥٪ للمرأة؛ تعزيزًا لمشاركة المرأة في بناء مستقبلها، وتقديرًا لدورها ومشاركتها في بناء وطنها.

وتابع البرلماني بأن ائتلاف الأغلبية يعلن حرصه الدائم وعمله المستمر لكي تكون الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها وبشكل منظم؛ مما لا يعطل المسيرة البرلمانية ويستمر ممثلو الشعب في خدمة وطنهم.