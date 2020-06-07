وزير التنمية المحلية ينعى رئيس هيئة نظافة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ينعى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ببالغ الحزن والأسى اللواء عادل أبو حديد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد بأحد مستشفيات القاهرة.

وقال شعراوي: الفقيد الراحل كان نموذجاً للتفاني والإخلاص في العمل، ولم يدخر جهداً طوال فترة توليه رئاسة الهيئة في بذل أقصى جهده لأداء عمله على أكمل وجه.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن خالص تقديره للجهود التي بذلها اللواء عادل أبو حديد في كافة المناصب التي تولاها لخدمة ورفعة الوطن والمواطنين.

وتابع: "رحم الله الفقيد، وأسكنه الله فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان".