كمين الصف يوقع تاجري أقراص مخدرة و"حبوب هلوسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ألقت قوات الأمن بالجيزة، الأحد، القبض على شخصين؛ لاتهامهما بالإتجار في الأقراص المخدرة بمركز الصف، جنوب المحافظة.
مأمورية من فرقة الشرق تمكنت من ضبط المتهمين أثناء استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" قيادة أحدهما، وبحوزتهما كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية لعقارى "الترامادول – التامول" و4 هواتف محمولة ومبلغ مالى.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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