محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت أجهزة الأمن بالجيزة نشاط أحد الأشخاص، لدى اتخاذه مسكنه بمركز أبو النمرس مصنعا لإنتاج الكمامات الطبية مجهولة المصدر. تحريات الرائد محمد داوود رئيس مباحث أبو النمرس، أكدت اتخاذ أحد الأشخاص منزله وكرا لتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتعبئتها فى عبوات لإدخال الغش على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. Advertisements عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب أحمد ماهر معاون مباحث أبو النمرس من ضبط المتهم وبحوزته كميات كبيرة من الكمامات الطبية "معبأة – تحت التجهيز" ومسدس شمع وكمية من رباط الكمامات. أمام العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد البيع، لتحقيق أرباح غير مشروعة قائلا "عايز أكسب". تحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد علاء فتحي رئيس قطاع الجنوب، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر الأمن يداهم وكرا لتصنيع كمامات مغشوشة.. والمتهم: "عايز أكسب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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